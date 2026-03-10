Doble palo para el CB Arelsa: derrota frente al Universidad de León y lesión de Natalia

El CB Arelsa pierde a Natalia por lesión y no puede con el Universidad de León

El CB Arelsa sufrió un gran mazazo frente al Universidad de León tras caer por 99 a 57, octavo clasificado de la liga pero muy fuerte en casa, donde demostró que frente a las salmantinas podían llegar a ser una demoledora. Se trata de la segunda cita para José Manuel Marcos en el banquillo del conjunto charro, un encuentro que ya se preveía complicado y que se acabó demostrando sobre la pista.

El comienzo no fue sencillo, y con un parcial de 11.1 obligó al mister salmantino a parar el encuentro, momento en el que las jugadoras reaccionaron positivamente hasta colocarle 14-10.

Más tarde, y en el mejor momento en el que estaba el CB Arelsa, la lesión de Natalia azotó totalmente el partido siendo un mazazo psicológico para las mismas, como ha indicado el propio equipo. Con todos estos problemas, el propio José Manuel Marcos indicó que “pensando todas un poco en los problemas más que en seguir jugando”.

Por otro lado, los pocos recambios también se hicieron notar con las faltas personales, sin permitir que el propio equipo pudiera revertir las situación. Con todo, al CB Arelsa le toca recomponerse para enfrentar en el Rosa Colorado al Universidad de Burgos-Babieca.