Doble premio para Unionistas en División de Honor

Unionistas sale de la zona de descenso en División de Honor y ocupa puestos de salvación por primera vez en la temporada. Los charros ganaron por 2-0 a La Cruz Villanovense en los anexos al Reina Sofía.

El primer gol llegó a los cinco minutos. Claro penalti sobre Edu López dentro del área y el propio Edu López tomó la responsabilidad desde los once metros para marcar el 1-0.

Los blanquinegros, que no tuvieron tanta mordiente como en otras ocasiones, mataron el choque pasada la hora de duelo. Una mala entrega de la defensa visitante acabó con el balón en Mateo, que encaró al meta y puso el 2-0 definitivo.