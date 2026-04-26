Doble triunfo de la Escuela de Triatlón salmantina en Ávila

La Escuela Triatlón Salmantina ha firmado una brillante actuación este sábado en el Campeonato de Castilla y León de Duatlón CRE celebrado en Ávila, logrando la victoria por equipos tanto en categoría masculina como femenina y consolidándose como uno de los clubes más fuertes de la prueba.

El equipo femenino A se proclamó campeón autonómico tras dominar la carrera desde los primeros metros. Las triatletas abrieron distancia en el sector inicial y la ampliaron en el tramo de ciclismo hasta cruzar la meta con casi tres minutos de ventaja sobre el Laguna de Duero. El Triatlón Charro completó el podio en tercera posición. El segundo equipo femenino también realizó un buen papel, finalizando en séptima posición.

En categoría masculina, la Escuela presentó cuatro equipos, destacando especialmente el equipo A, que volvió a demostrar su superioridad. Tras colocarse segundos en la carrera a pie, remontaron en el sector ciclista hasta situarse líderes, posición que ya no abandonaron hasta la meta, donde lograron la victoria con más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado.

El equipo B rozó el podio durante toda la prueba y terminó en una ajustada quinta posición, mientras que el equipo C fue octavo gracias a un sólido segmento ciclista. El equipo D, con varios debutantes y jóvenes en sus filas, finalizó en la 21ª posición.

Con estos resultados, la Escuela Triatlón Salmantina se marcha de Ávila con doble victoria por equipos y una destacada participación en todas las categorías, demostrando su profundidad de plantilla y su buen momento de forma. La próxima cita será el Campeonato de España de Triatlón CRE en Águilas (Murcia).