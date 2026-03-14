Doble triunfo de Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa en Tercera FEB

Perfumerías Avenida sumó una nueva victoria a su casillero tras derrotar por 82-67 al CB Navia. Los charros aprovecharon el segundo y el tercer cuarto para mandar a la lona a su rival en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. McCarthy fue el máximo anotador de los perfumeros con 18 puntos y estuvo apoyado por Albert Garrido (15), Granja (14) y Ngufor (11).

También ganó el Atlético Carbajosa en la pista del CB Ardoi. Un gran último cuarto, con un parcial de 11-24, fue definitivo para la victoria por 64-79. El dúo formado por Dieye y Dinis combinó 39 puntos para dar el triunfo al equipo salmantino.