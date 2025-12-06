Doble victoria charra en Tercera FEB

Dos victorias charras en Tercera FEB esta jornada. Perfumerías Avenida se impuso por 80-63 en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez ante CB Chantada.

Los charros, que están en un gran momento de forma, se apoyaron en los 25 puntos de Garrido para lograr el triunfo.

Por su parte, en el grupo AA, el Atlético Carbajosa también se reencontró con la victoria. Los charros ganaron por 68-81 en la pista del CB Ávila con 24 puntos y 21 rebotes de Dieye.