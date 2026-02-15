Un doblete de Javi Delgado le da los tres puntos al Salamanca CF UDS

Javi Delgado fue el héroe del Salamanca CF UDS en el Adolfo Suárez. El delantero marcó los dos tantos ante el Real Ávila y volteó un choque que comenzó muy feo para los salmantinos (1-2).

El once titular de Jorge García estuvo formado por Jon Villanueva en la portería; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Lara y Alba como doble pivote; y Mancebo, Dani Hernández y Cristeto por detrás de Javi Delgado.

Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron de claro dominio abulense, que gozó de varias ocasiones para abrir el marcador. No lo hizo hasta el minuto 44 de la primera mitad, cuando Gonzalo Serrano ponía el 1-0 en un balón muerto dentro del área.

En el descanso, Jorge García recompuso su equipo con la entrada de Aimar y Serrano por Dani Hernández y Cristeto y empataba con veinte minutos transcurridos. Javi Delgado controlaba dentro del área, se giraba y cruzaba el disparo para poner el 1-1 en el marcador.

Pero su actuación no quedaba ahí. Javi Delgado, que lleva el gol en las venas, marcó un tremendo gol de falta en el minuto 87 para dar los tres puntos al Salamanca CF UDS. Dos zarpazos del 23 que voltearon el encuentro.