Doce judokas de Salamanca se alzan con medalla en el Campeonato Autonómico Junior

El Club Doryoku de Salamanca ha reafirmado su posición como una de las referencias del judo autonómico en categoría junior tras firmar una actuación memorable en el Campeonato Autonómico celebrado el pasado fin de semana. Los judokas salmantinos cosecharon un espectacular total de 12 medallas: 3 oros, 3 platas y 6 bronces.

La cumbre del éxito la marcaron los tres títulos de campeones autonómicos. Laura X. Girón se alzó con el oro en la categoría de más de 78 kg, mientras que Aarón García hizo lo propio en menos de 60 kg. El tercer oro fue para Hugo Calle, que demostró un gran nivel técnico al imponerse en la categoría de 100 kg.

El medallero se complementó con tres valiosas medallas de plata, logradas por judokas que alcanzaron la final tras un campeonato muy sólido: Laura Martín en 48 kg, Eliot Szentgroti en 66 kg y Javier Martín en 81kg. Además, seis bronces reflejaron la gran competitividad del equipo.

Los terceros puestos fueron para Nadia Barbero (57 kg), Noa García (63 kg), Jorge Martín y Miguel Rodríguez (ambos en 60 kg), y José Andrés Alayo y Quintín Iglesias (ambos en 81kg).

El Club Doryoku también ha querido destacar el compromiso y la participación de judokas como Hadús Martín, Javi Sánchez, Jesús Martínez y Raúl Hernández. Aunque no subieron al podio, su esfuerzo y la seriedad con la que afrontaron la competición en una categoría tan exigente son claves para seguir sumando experiencia.