La donación de la Real Sociedad a Unionistas: 34.000 euros

Muchos dueños de Unionistas se preguntan cuáles son los puntos del acuerdo con la Real Sociedad. El club donostiarra dona todas las temporadas dinero al club salmantino como parte de dicho convenio.

En la temporada 2024/25, Unionistas recibió una donación de 34.000 euros de la Real Sociedad. Un ingreso muy importante y poco conocido para los socios de Unionistas.

La entidad blanquinegra estaba obligado a incluir una pestaña de transparencia en su página web y el club ya ha expuesto todos los datos de forma pública, entre ellas una auditoría de la temporada 2024/25 (con fecha de 30 de junio de 2025).