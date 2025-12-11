Dori Ruano asegura que pronto se vivirá la Vuelta España Femenina en Salamanca: “La tenemos casi a punto de caramelo”

Demi Vollering, en su victoria con el maillot rojo en el Alto de Cotobello Foto Unipublic

La provincia de Salamanca está muy cerca de acoger una, o varias, etapas de la Vuelta España Femenina. Así lo ha asegurado este jueves Dori Ruano en la presentación de su libro biográfico en el Ayuntamiento de Salamanca.

La laureada exciclista salmantina, ahora embajadora precisamente de la ronda gala española de ciclismo femenino, ha sido clara con sus intenciones para que la provincia pueda ver al pelotón: “Yo ya he lanzado el guante arriba. Creo que es algo que no es difícil de conseguir”, ha asegurado la campeonado del mundo.

En ese sentido ha aprovechado la ocasión, puesto que ha presentado su libro biográfico junto al alcalde de Salamanca, para apelarle sobre este deseo: “¿Verdad que no habrá problema Carlos?”.

Del mismo modo, ha adelantado que ya hay una etapa en la cabeza y una concepción del total de La Vuelta, que pasaría por las comunidades colindantes: “Yo creo que ya es de justicia que empiece a bajar por nuestra zona”.

En ese sentido ha defendido que la etapa en territorio salmantino “está casi a punto de caramelo”.