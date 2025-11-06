Dorian Lemoine se incorpora al Perfumerías Avenida de Tercera FEB
El interior galo podría debutar ya este fin de semana ante Obradoiro Ames
Perfumerías Avenida ha movido ficha ante un comienzo de temporada lleno de lesiones y ausencias y ha reforzado al equipo masculino de Tercera FEB con la incorporación del jugador francés Dorian Lemoine. El interior galo ya se ha unido a la disciplina del equipo y podría ya debutar este próximo fin de semana ante Obradoiro Ames.
Lemoine ha desarrollado su carrera deportiva en su país natal, entre la NM1 y la NM2 (tercera y cuarta categoría del baloncesto francés). La pasada campaña jugó en el Coteaux du Luy Basket, con una media de 6 puntos por encuentro, si bien su última experiencia profesional ha estado hace unas semanas en China, jugando varios partidos de exhibición ante combinados locales.
Con 29 años y 2,01m de altura, Dorian es un jugador interior, que puede actuar de alero, con buena mano desde media y larga distancia, movilidad y capacidad reboteadora y defensiva. Una pieza necesaria para el Perfumerías Avenida Xoborg que amplía la rotación y aportará experiencia al grupo.
