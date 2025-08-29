Los dorsales de Unionistas: del 1 de Unai Marino al 23 de Aarón Piñán

Unionistas desveló los dorsales de la temporada 2025/26. El club charro tendrá números desde el 1 de Unai Marino hasta el 23 de Aarón Piñán. Por el momento, quedan libres el 15, 16, 24 y 25.

Ramiro, De la Nava, Álvaro Gómez y Marco Coronas mantienen el 4, 10, 11 y 13; mientras que Iván Moreno cambia al 7 y Hugo de Bustos llevará el 18 a la espalda.

Las mayores sorpresas han sido el 3 de Aleix Gorjón, el 12 de Álvaro Santiago o el 23 de Aarón Piñán.

Este sábado, a las 19:30 horas, el conjunto de Oriol Riera iniciará la competición en Primera RFEF en el estadio Reina Sofía ante Osasuna Promesas.