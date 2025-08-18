Doudou Dieye renueva con el Atlético Carbajosa

Doudou Dieye lleva ligado muchos años al baloncesto en Carbajosa. El ala pívot, de 32 años, seguirá siendo un referente dentro y fuera de la pista en el Atlético Carbajosa la próxima temporada.

El senegalés pondrá sus cualidades al servicio de Manolo Rodríguez en Tercera FEB. "Su trayectoria en el club lo ha convertido en un ejemplo de profesionalidad, esfuerzo y sacrificio, valores que encajan plenamente con la filosofía del Atlético Carbajosa desde su fundación", explican desde el club.

Con esta pieza, Manolo Rodríguez ya suma siete jugadores para la próxima temporada: Carlos Herrero, Antonio Dinis, Jorge Morán, Adrián Sánchez, Samuel López, Derrick Pizarro y Doudou Dieye.