Duelo de altura para el División de Honor de Unionistas

Unionistas – Atlético de Madrid. Sí, en División de Honor. Un premio para todos los canteranos de Unionistas que han contribuido en estos doce años de historia en jugar desde la Segunda Juvenil hasta la máxima categoría del fútbol formativo.

El domingo, a las 12 horas, el estadio Reina Sofía albergará el duelo de sus jóvenes promesas contra una de las canteras más poderosas del fútbol nacional y un equipo de Youth League.

“Sabemos que va a ser un partido difícil y vamos muy motivados para jugar. Yo ya he jugado contra ellos en División de Honor y, aunque cambia mucho de un año para otro, son el Atleti. Tenemos las ideas muy claras y tenemos opciones de ganar”, explica el centrocampista Rodri Pérez.

Adrian Jorge es uno de los que logró el ascenso a División de Honor y reconoce que están muy motivados por jugar en el estadio y con el apoyo de la afición: “Me hace mucha ilusión y es especial. Jugaremos en césped natural y en un campo de estas dimensiones. Cuanta más gente venga, más apoyo vamos a tener. Tenemos que jugar con esa presión que puedan meter desde fuera”.

En cuanto a lo clasificatorio, el Atlético de Madrid marcha segundo con 16 puntos (a cinco del liderato) y Unionistas está en descenso con seis puntos en su casillero (todos sumados como local).