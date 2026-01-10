Duelo de altura para que Perfumerías Avenida arranque la segunda vuelta

Perfumerías Avenida quiere desquitarse de una primera vuelta irregular (nueve victorias y seis derrotas) y mejorar en la segunda mitad de la competición en la Liga Femenina. Este domingo, a las 12.15 horas, iniciará la segunda vuelta con un duelo de gran altura en Valencia. Allí espera el equipo de Rubén Burgos.

La llegada de Virag Kiss dota de más centímetros y empaque en la pintura azulona. La húngara debutó con doce minutos en la pista, cuatro puntos y siete capturas en la victoria ante Estudiantes.

Valencia Basket marcha en tercer puesto de la Liga Femenina y no puede fallar más si quiere tener opciones de acabar en primer puesto la fase regular. Las taronjas se han reforzado con la llegada de la base Ivonne Anderson.