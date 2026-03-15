Duro correctivo a Unionistas

Golpe a Unionistas. Los charros cayeron por 0-3 en el estadio Reina Sofía y sufren un duro correctivo ante un Barakaldo superior en lo físico y en lo futbolístico.

El once titular de Mario Simón estuvo formado por Salvi en portería; Olmedo, Prada, Gorjón y Vadik en defensa; Juanje y Juanma en el doble pivote; y con Serpeta, Álvaro Gómez y Aarón Piñán por detrás de Pere Marco. El técnico colocó a Álvaro en la izquierda, Aarón de mediapunta y Serpeta a la derecha; pero su plan no salió bien y a los veinte minutos ya había modificado a los tres de sitio.

El Barakaldo tuvo el control de la primera mitad. Los vascos pudieron adelantarse en un córner cabeceado por Dufur que se topó con la parada de Salvi o un disparo de José de León que lamió el poste. En esa acción se lesionó el futbolista visitante, que fue reemplazado por el ex unionista Íñigo Muñoz.

Un pase filtrado a Pere Marco dejó solo al delantero local ante Gaizka, pero cuando disparó, Dufur ya había llegado como una exhalación para taponar el chut. De ahí se pasó al 0-1. Aarón Piñán se complica la vida en la frontal propia, le roban el balón y Álvaro Peña suelta un potente chut ajustado al palo. Imparable para Salvi.

Pudieron empatar los charros al filo del descanso. Álvaro Gómez pone un centro con la izquierda, Pere Marco conecta un gran cabezazo y se encuentra con una intervención aún mejor de Gaizka para desbaratar la ocasión.

Nada más regresar de los vestuarios hacia el segundo el Barakaldo. Falta desde la izquierda que cabecea de forma magistral Dufur al fondo de la red (0-2).

Mario Simón, que había metido a De la Nava en el descanso, incluyó en el campo de una tacada a Chibozo, Hugo de Bustos y Jota. Los charros tuvieron una reacción de diez minutos con empuje y balones largos sobre el ‘10’, que estuvo a punto de recortar diferencias tras un centro de Olmedo.

Sin embargo, lo que llegó fue el tercero del Barakaldo. Y fue un golazo. Pedernales, con poco ángulo, manda un misil directo a la escuadra de Salvi. 0-3. Duro para Unionistas, pero justo para el Barakaldo.