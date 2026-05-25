Duro revés para Santolino que se deja 28 minutos en el Ruta40

El Ruta40 Rally de Argentina no podría haber empezado peor para el piloto salmantino Lorenzo Santolino. En una etapa de 340 kilómetros, ha perdido 28 minutos tras sufrir una caída que le disparó el airbag obligatorio al coger el cortado de una cresta, lo que ha hecho que se retrase el resto del día y que por lo tanto comience con grandes diferencias con el ganador de la etapa, Daniel Sanders.

El ganador de la etapa que ya fue campeón en el Dakar, también ha conseguido sacar seis minutos a Schareina y siete minutos a Brabec, lo que demuestra el poderío y el gran hacer del australiano. En el caso de Santolino, ante el lastre provocado de la caída, se ha situado al finalizar el día a tres minutos por detrás de Bradley Cox, sin acabar descolgado del todo con respecto al resto de contrincantes.

En este campeonato están presentes ell vigente campeón del Dakar, Sanders, el argentino Luciano Benavides; la armada Honda con Brabec, Howes, Van Beveren y Schareina; el equipo Hero con Branch o Cornejo; y Sherco con Santolino y Cox. Todo un evento al servicio del espectador y amante del mundo del motor.