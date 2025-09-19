Eloy Alonso: “Para ganar, tenemos que ser un equipo peleón e intenso”

Eloy Alonso ascendió la campaña pasada desde Liga Nacional a División de Honor con Unionistas. El capitán del equipo charro deja claras sus ganas de enfrentarse el domingo al Rayo Alcobendas.

Debut como local en División de Honor. “Lo afrontamos con mucha ilusión. Yo soy canterano y conseguí el ascenso el año pasado, es muy bonito disfrutarlo en tu ciudad. Tengo mucha ilusión. Espero un anexo al Reina Sofía con muchísima gente y que nos apoyen mucho. El rival que venga, tendrá que sufrir”.

Cualidades del equipo. “Para ganar, tenemos que ser un equipo peleón e intenso. Si queremos ganar, tenemos que hacerlo desde la máxima humildad y peleando más que el rival. En Getafe hicimos un buen partido, pero no acertamos en el penalti final. Le mando mucho ánimo a Óscar. Competimos con un equipo potente”.

Partido ante el Rayo Alcobendas. “El objetivo es la salvación. Nuestro principal objetivo es ese. Pero según se vayan dando los resultados, iremos viendo qué va pasando. Solo pensamos en el próximo partido ante el Rayo Alcobendas”.