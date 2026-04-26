Mucha emoción en el campeonato autonómico de baloncesto 3x3 en edad sub13 y sub15

Más de cien jugadores pasaron durante este domingo por el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez con motivo del campeonato autonómico de baloncesto 3x3 en edad sub13 y sub15.

Un total de treintaidós equipos estuvieron presentes en Salamanca durante el fin de semana para pelear por un puesto en el Campeonato de España, que se celebrará en Melilla el próximo mes de junio.

Este evento se celebró en cuatro pistas simultáneas, en una práctica que se ha ido afianzando entre los más jóvenes de la capital del Tormes. El Ayuntamiento de Salamanca puso a disposición de la Federación de Baloncesto de Castilla y León sus instalaciones y este tipo de iniciativas sitúan el deporte base en el foco regional y nacional.