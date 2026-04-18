Emoción y lágrimas en la despedida de Sebas Elena: fin a 36 años al servicio del BM Salamanca

El número 6 del Balonmano Salamanca irá siempre ligado a Sebas Elena. El pivote puso punto y final a 36 años de actividad deportiva en el choque de este sábado entre el Balonmano Salamanca y el Autocenter Principado.

En los prolegómenos del encuentro, Sebas Elena fue homenajeado por sus compañeros y todo el club y numerosas cartulinas con el número 6 aparecieron en la grada. El pivote no pudo aguantar las lágrimas y se llevó un recuerdo imborrable en su último partido como local en el pabellón Río Tormes.

En lo deportivo, el Balonmano Salamanca superó con contundencia al Autocenter Principado por 27-15. Los últimos compases del encuentro fueron para Sebas Elena, que recibió una gran ovación de todo el pabellón en su despedida como jugador.