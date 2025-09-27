Empate a dos en el derbi entre la UD Santa Marta y Unionistas B

Los ojos del grupo octavo de la Tercera RFEF estaban puestos en el derbi charro entre la UD Santa Marta y Unionistas B. El duelo se disputó en el Alfonso San Casto y los equipos repartieron puntos tras el 2-2 final.

Los tormesinos se adelantaron a los ocho minutos de juego con un remate de Antonio David en una falta botada por Razvan. Empató Unionistas pasado el cuarto de hora en una mala salida de balón local, que acabó en José Manuel y el visitante ponía el 1-1.

Y, a la media hora de partido, Villardón veía la segunda amarilla y dejaba con uno menos a la Unión Deportiva Santa Marta para el resto del encuentro.

Al cuarto de hora de la reanudación, Santos volvía a adelantar a los locales en el marcador. Pero Unionistas B no tiró la toalla y empató el partido por medio de Hugo Martín a diez minutos para el final.