Empate sin goles del Ciudad Rodrigo en la Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo empató a cero en el Francisco Mateos ante el Victoria vallisoletano y perdió una buena oportunidad de colocarse cerca de los puestos de playoff. Los de Astu son cuartos, a cuatro puntos de La Bañeza.

Al término de la jornada 23, el filial del Salamanca CF UDS tiene en su mano el ascenso con cinco puntos de ventaja sobre el Betis.

Por abajo, el Béjar Industrial y el CDF Helmántico están en puestos de descenso; eso sí, el equipo textil tiene dos encuentros aplazados ante Benavente y Laguna.