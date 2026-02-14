Empate sin goles entre la UD Santa Marta y el Colegios Diocesanos

Sin goles. Así acabó el choque entre la Unión Deportiva Santa Marta y el Colegios Diocesanos en el Alfonso San Casto, en el duelo correspondiente al grupo octavo de la Tercera RFEF.

Los tormesinos saltaron con Saldaña bajo palos; Villardón, Coque, Razvan y Antonio David en defensa; Alonso, Cascón y Santos en la medular; y con Chopi, Galván y Gabi como futbolistas más adelantados.

Fue el mexicano el que tuvo la ocasión más clara en la primera mitad. Un disparo de falta de Galván se topó con el travesaño cuando el San Casto ya cantaba gol. En los minutos finales de la primera mitad, los de Mario Sánchez tuvieron dos opciones con Antonio David y una final con Coque para adelantarse en el marcador. Pero al descanso se llegó sin goles.

La segunda mitad tuvo mucho menos ritmo y ocasiones que la primera. Mario Sánchez movía el banquillo con media hora por delante con la entrada de Fer Muriel, pero no activaba a su equipo. Tampoco la entrada de los delanteros Ibra Dieng y David Martín en el tramo final. Los segundos se agotaban y el pitido final dejó un agrio 0-0.