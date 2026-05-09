Empate entre Salamanca FS y Pinseque en la ida del playoff

El Salamanca Fútbol Sala arrancó los playoff por el ascenso a Segunda División con un empate a cinco ante el Pinseque. Los aragoneses marcaron el definitivo 5-5 en los compases finales en La Alamedilla.

Dalmiro adelantó a los charros en el partido. Pero Pinseque demostró su poderío ofensivo y volteó el encuentro (2-3). Ángel, al filo del descanso, ponía las tablas a tres.

En la segunda mitad, el Salamanca FS llegó a adelantarse en dos ocasiones con los goles de Heras y Domínguez. Sin embargo, los aragoneses respondieron en ambas situaciones y la eliminatoria se decidirá en la vuelta (5-5).