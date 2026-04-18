Empates del Guijuelo y el Santa Marta en Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta empató a uno ante la Arandina en el Alfonso San Casto. Los tormesinos se adelantaron en la primera jugada de partido con un gol de Martín Galván. Sin embargo, los de Mario Sánchez no estuvieron cómodos en el choque a pesar de la ventaja en el marcador. El conjunto ribereño ponía el definitivo 1-1 en el minuto 83 con un golazo.

El Guijuelo sumó un punto en su visita al Villaralbo tras empatar a uno. Apenas se habían colocado los jugadores en el terreno de juego y los zamoranos ya mandaban en el marcador con un tanto en el minuto 1. El Guijuelo fue a remolque en busca del empate. No fue hasta el minuto 54 cuando Álex García ponía las tablas con un disparo desde fuera del área.

Este domingo se cerrará la jornada con el encuentro entre el Colegios Diocesanos y Unionistas B. El choque se disputará en suelo abulense a las 18:30 horas.