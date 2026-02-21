Empates del Salamanca FF y el Navega en Tercera RFEF femenina

El Salamanca Fútbol Femenino tropezó en el campo el San José (1-1) y acabó el partido muy molesto por el tanto anulado en el minuto 90 de encuentro. Las charras ya se quedan sin casi opciones de poder alcanzar al líder Villa de Simancas. El gol salmantino fue de Naiara Cano.

También empató a uno el Navega. Las escolares se quedaron sin dos puntos en el tramo final del choque ante el Olímpico de León B en el Municipal Vicente del Bosque (1-1). Un autogol en el minuto 20 dio ventaja a las charras, pero las leonesas igualaron en el minuto 88.