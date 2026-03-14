El empuje final del Santa Marta no tiene premio ante un buen Tordesillas

La Unión Deportiva Santa Marta se quedó sin premio ante el líder Atlético Tordesillas. Los visitantes, comandados por un excelente Fer Sánchez, se llevaron la victoria del Santa Marta por 1-2.

El once titular tormesino estuvo formado por Saldaña en meta; Diego Alonso, Puyi, Razvan y Coque en defensa; Cascón, Alonso y Galván en la medular; y con Santos, Chopi y Fer Muriel como jugadores más adelantados.

La diferencia en la primera mitad estuvo en el acierto. Dos ocasiones tuvo la UDSM en las botas de Fer Muriel (una al palo y otra contra Farolo) y dos tuvo el Tordesillas. Los vallisoletanos se adelantaron a los 18 minutos con un soberbio zapatazo de Fer Sánchez que se coló por la escuadra y aumentaron con un balón pinchado por Torres, que superó a Saldaña en el mano a mano para poner el 0-2.

Nada más iniciarse la segunda mitad, Chopi aprovechaba un error de la defensa rival para batir a Farolo por arriba.

Lo intentó el Santa Marta hasta el final ante un Tordesillas muy serio y bien plantado, que pudo sentenciar con una falta de Manja al travesaño.