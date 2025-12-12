ENEICAT y el Equipo Ciclista EnchufeSolar firman un acuerdo de filialidad para impulsar el desarrollo del ciclismo femenino

El equipo de ciclismo femenino ENEICAT ha alcanzado un acuerdo con el equipo ciclista EnchufeSolar de Salamanca, mediante el cual este último pasa a convertirse en equipo filial en todas sus categorías. Esta alianza estratégica busca reforzar el trabajo de formación, detección y promoción de jóvenes corredoras dentro de una estructura deportiva sólida y coordinada.

Gracias a este convenio, 16 corredoras del equipo charro pasarán a integrarse en la estructura de base vinculada a ENEICAT, distribuidas en las categorías cadete y junior, representando el presente y futuro del ciclismo femenino.

El convenio permitirá a ambos clubes unir recursos, metodologías y calendarios competitivos, creando un entorno ideal para que las ciclistas jóvenes puedan progresar de forma ordenada y profesional. Según los responsables de ambos equipos, la filialidad será clave para generar sinergias que favorezcan el rendimiento deportivo y el crecimiento del ciclismo femenino.