Entrada gratuita para buscar el playoff de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida se juega este sábado su opción de estar en el playoff previo al ascenso a Segunda FEB. Los charros se ven las caras contra el CB Culleredo a las 19 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Si los de Álex Bellido ganan, acabarán en cuarta posición.

El club sabe de la importancia total del partido y abrirá las puertas de forma totalmente gratuita para buscar un ambiente ganador en el pabellón.

Este año, la competición cuenta con varias eliminatorias previas a la fase de ascenso. Los primeros y los segundos clasificados se ven las caras entre sí y el ganador pasa directamente a la fase de ascenso; el perdedor jugará contra el superviviente de la eliminatoria entre terceros y cuartos. En esa segunda eliminatoria estará en juego una plaza para pelear por el ascenso a Segunda FEB.