Entrenador nuevo, victoria segura para el Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo se coloca segundo en la tabla de Tercera RFEF tras vencer por 1-0 al Mirandés en el Municipal Luis Ramos. Los chacineros ganaron con un tanto de Álex García en el minuto 55 de partido y doblegaron al filial rojillo.

El duelo significó el debut de Rodrigo Hernando como nuevo entrenador del equipo guijuelense y se aferró al dicho de "entrenador nuevo, victoria segura". En un duelo con alternativas, los chacineros hicieron su único tganto en un error de la defensa visitante, Cristóbal controló la pelota y le sirvió a Álex García el 1-0 en bandeja.

A falta de seis jornadas para el final de la competición regular, el Guijuelo es segundo con 57 puntos. Por su parte, la UD Santa Marta cierra los puestos de playoff con 52 puntos. Y, por último, Unionistas B está en descenso con 22 puntos, a uno de la salvación que fija el Mojados.