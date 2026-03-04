El equipo ciclista Ciudad de Salamanca cuenta con varias citas internacionales

El HyD Salamanca afronta una temporada muy ilusionante. El equipo de ciclismo charro tendrá participación en pruebas en Portugal y Francia durante 2026.

El club salmantino, que tiene dieciséis ciclistas entre cadete y júnior, cuenta con más de quince años de historia y afronta el sexto en categoría femenina.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, mostró su apoyo al equipo en la puesta de largo oficial.

“Gracias al trabajo y esfuerzo en conjunto de corredores, staff técnico y patrocinadores, el equipo arrancará una temporada más repleto de ilusión y ambición en busca de cosechar grandes resultados en todas las disciplinas. La plantilla comparecerá en las mejores pruebas del calendario cadete y júnior a lo largo de toda la campaña para combatir y pelear por hacerse con todas las victorias”, explican desde el club.