“El equipo os necesita”, el mensaje del Salamanca FS a su afición para el playoff

El Salamanca Fútbol Sala comienza este sábado los playoff de ascenso a Segunda División. Los charros juegan la primera eliminatoria ante el Pinseque, con el factor cancha en contra. Este sábado, a las 19 horas, el equipo de Chema Sánchez recibe al conjunto aragonés en el pabellón de La Alamedilla.

“Necesitamos cada voz. Cada aplauso. Cada persona empujando desde la grada. Que se sienta desde el calentamiento. Que el rival note dónde está, están en Salamanca. Salmantinos, este momento también es vuestro, Llenemos La Alamedilla, hagamos que empiece aquí”, piden desde el club.

El mensaje final es claro: “Os necesitamos, el equipo os necesita, seamos el sexto jugador”.