Erik Ruiz regresa al Reina Sofía: “Un partido de otra categoría por el ambiente”

Erik Ruiz fue uno de los jugadores más destacados en la temporada 2023-24 en Unionistas. El central formó una pareja fantástica con Ramiro Mayor y ahora regresará al estadio Reina Sofía para enfrentarse al club blanquinegro.

“Va a ser una gran fiesta, todos los partidos en el Reina son especiales y su afición siempre responde; la nuestra se está enganchando poco a poco y nos van a arropar durante todo el partido y será una fiesta, un partido de otra categoría por el ambiente que hay que disfrutar y traer los tres puntos”, explicó el central del Zamora en la rueda de prensa previa al duelo.

Además, Erik Ruiz sabe que Unionistas es un equipo herido y peligroso cuando llega de una derrota: “Que vengan de perder, por mi experiencia, es malo. Saldrán más con corazón y con la intensidad por las nubes, Unionistas en casa siempre ha sido fuerte. Nosotros tenemos que darle una vuelta más a la competitividad porque los equipos que juegan de visitantes sino salen enchufados los primeros minutos pueden ser clave, tenemos que igualar el ritmo y la intensidad”.