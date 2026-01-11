Erikstrup no continuará en Perfumerías Avenida

El final del partido entre Valencia Basket y Perfumerías AVenida conllevó el adiós de Laura Erikstrup en el conjunto azulón.

Laura Erikstrup y Perfumerías Avenida acuerdan su desvinculación en busca de nuevas oportunidades profesionales. Agradecemos a Laura su enorme profesionalidad, el trabajo de estos meses a nuestro lado y su esfuerzo y capacidad de aprendizaje diario. Te deseamos lo mejor, lo mereces", explicó el club.

Erikstrup apenas tuvo minutos en pista durante su etapa en Perfumerías Avenida y las dos partes han tomado esta decisión para el futuro.