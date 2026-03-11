La Escuela Élite de kickboxing de Salamanca llevará seis deportistas a la World Cup Italia 2026

El kickboxing de Salamanca cada vez está adquiriendo más notoriedad, y no es para menos cuando varios deportistas de la Escuela Élite de Salamanca participarán en la WAKO World Cup Italia 2026 del 10 al 16 de marzo, una cita única que se celebrará en Jesolo y que será puntuable para el ranking mundial.

El evento contará con la participación de 46 países en los que habrá 2.424 deportistas y 4.017 inscripciones, convirtiéndo de este modo en una de las citas más importante del calendario anual y, por supuesto, para los deportistas de la Escuela Elite.

Seis serán las personas que busquen traer la gloria a tierras charras, siendo Manu García Sánchez y Jaime Lizana los que compitan en Ring Sport-Full Contact; y José Moreno Mari, Eduardo Cortés Martín, Claudia Criado y Laura Cortés Martín en Tatami Sport. Todo ellos estarán acompañados del técnico Manuel M. García Ramiro.