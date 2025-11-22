La Escuela Looknarai compite en el Open Ibérico ISKA

La Escuela Looknarai participa este fin de semana en el Open Ibérico ISKA, que se celebra en Alcobendas (Madrid). El instructor Nuno Da Rocha encabeza la expedición, que competirá en una de las citas más destacadas del calendario de deportes de contacto de Muay Thai K1 y MMA. El evento reúne alrededor de 400 combates.

El equipo charro estará formado por cuatro deportistas. En la categoría de menos de 30 kilos, Lidia García disputa los cuartos de final frente a un representante de la Comunidad de Madrid.

En –70 kilos, la escuela cuenta con dos luchadores: Alejandro de la Ossa, que inicia su participación en los dieciseisavos de final ante la Comunidad Valenciana, y Diego Díaz, que también debuta en dieciseisavos contra un rival de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, Juan Antonio Bernal, en la categoría de –60 kilos, competirá directamente en los cuartos de final, igualmente frente a la Comunidad de Madrid.