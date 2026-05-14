La Escuela de Muay Thai Looknarai se prepara para el Open Regional madrileño WBC
El torneo da acceso al Nacional WBC y el Mundial WBC en 2027
Varios deportistas de la Escuela de Muay Thai Looknarai competirán el próximo 23 de mayo en el Open Regional madrileño WBC, que es clasificatorio para el Nacional WBC y el Mundial WBC en 2027.
"Vamos con muy buenas expectativas, ya que en el último campeonato omkle obtuvimos 9 oros y 2 platas, con un global de 13 victoria y 2 derrotas en 15 peleas", asegura Nuno da Rocha, dueño e instructor del Looknarai.
Por parte de la escuela salmantina acuden Alejandro de la Ossa, Juan Antonio Hernández, Jeanfranco Ñuflo, Adrián Araujo, Lydia García y Chloe Martín.
Todos ellos afrontan esta competición tras meses de preparación y entrenamientos, con el objetivo de lograr la clasificación para el Nacional y continuar avanzando hacia el Mundial WBC 2027.
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