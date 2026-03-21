La Escuela de Triatlón Salmantina logra un subcampeonato autonómico en Navaleno

Fin de semana repleto de pruebas para la Escuela Triatlón Salmantina, con el equipo dividido entre la localidad soriana de Navaleno, donde se celebraba el Autonómico de Duatlón Estándar; y Ciudad Real, donde se disputa el Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos.

En Navaleno, pese a que gran parte de las mejores bazas del equipo se habían desplazado al Nacional, los resultados no fallaron y la Escuela volvió a situarse entre los mejores. Mario Lozano lograba el subcampeonato autonómico absoluto y la victoria en veteranos únicamente superado por el local Jaime Izquierdo, completando el podio el leonés Abraham Tapias. Gran debut de temporada para Mario después de una lesión que le impidió disputar el nacional de Media Distancia hace poco más de un mes. Montserrat Acera lograba el segundo puesto entre las veteranas y la Escuela lograba el subcampeonato autonómico con 3 integrantes en el top15 de la general.

En Ciudad Real se disputaba la primera jornada del Nacional con la disputa de la prueba de Duatlón Contrarreloj por Equipos. Por la mañana, se celebraba la prueba de jovenes promesas, donde por primera vez en estos poco más de 3 años de vida la Escuela contaba con un equipo representando sus colores. Gran actuación de los más jóvenes, con un equipo formado por Piriz, los hermanos Estévez, Hernández, López y De la Fuente. 34ª posición final pese a contar con un equipo muy joven, con tres cadetes, dos de ellos de primer año, en la formación.

Por la tarde llegaba el turno de las escuadras absolutas. En primer lugar competían las féminas, con un equipo formado por Rodríguez, Arias, Sicilia, Gutiérrez, González y Bueno. Gran carrera la suya, colándose en top30 élite nacional, finalizando en 29ª posición.

A continuación, era el turno de los chicos, con un equipo formado por Bravo, Herrero, Gallardo, Herrero, López y Sánchez. Un junior y dos sub23 peleando con los mayores y logrando la 31ª posición final absoluta.

Este domingo será el turno de las pruebas por relevos, donde las jóvenes promesas participarán con 2 equipos, al igual que las chicas en categoría en categoría open, mientras los chicos únicamente contarán con una escuadra en liza.