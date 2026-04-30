Las escuelas de ciclismo de Castilla y León tomarán Guijuelo el 9 de mayo

Cerca de 120 ciclistas de 5 a 14 años se darán cita el próximo sábado 9 de mayo en Guijuelo.

Un año más llega a las calles de la villa chacinera el IX Trofeo Villa de Guijuelo, una prueba que se encuentra encasillada dentro de la Copa de Castilla y León de Escuelas en carretera.

La prueba, que ha sido presentada este miércoles en el Ayuntamiento, se disputará en un circuito urbano por el entorno de la urbanización de la loma del Torreón.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guijuelo, Jesús Manuel Hernández, junto a los miembros del club organizador de la prueba, el exciclista Moisés Dueñas y David Martín.

Los corredores que están citados para esta prueba provienen de las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora de las categorías promesas, principiantes, infantiles y alevines, tanto para masculina como femenina.