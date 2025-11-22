El esfuerzo del BM Salamanca se queda de vacío

Los charros plantaron cara hasta el final a BM Lafuente Pereda (36-38)

El Balonmano Salamanca jugó un buen partido ante el BM Lafuente Pereda, pero se quedó de vacío en el pabellón Río Tormes. Los visitantes se llevaron el triunfo por 36-38.

La primera parte fue de más acierto de los ataques sobre las defensas. Al descanso, tres goles de renta para BM Lafuente Pereda (17-20).

En la segunda mitad, los visitantes tomaron una renta de cinco goles, pero los de Martín Rechimón apretaron. Del 30-35 a ponerse a tan solo un gol de desventaja. En el último ataque, Lafuente Pereda marcó e hizo imposible la reacción charra.

