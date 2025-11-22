El esfuerzo del BM Salamanca se queda de vacío

El Balonmano Salamanca jugó un buen partido ante el BM Lafuente Pereda, pero se quedó de vacío en el pabellón Río Tormes. Los visitantes se llevaron el triunfo por 36-38.

La primera parte fue de más acierto de los ataques sobre las defensas. Al descanso, tres goles de renta para BM Lafuente Pereda (17-20).

En la segunda mitad, los visitantes tomaron una renta de cinco goles, pero los de Martín Rechimón apretaron. Del 30-35 a ponerse a tan solo un gol de desventaja. En el último ataque, Lafuente Pereda marcó e hizo imposible la reacción charra.