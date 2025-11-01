Espectacular velada de boxeo en San José

El boxeo amateur tuvo su espacio en la noche salmantina. El pabellón frontón de San José, situado en la avenida Hilario Goyenechea, acogió una velada con nueve peleas que hicieron disfrutar al público.

La cita dio inicio a las ocho de la tarde y fue organizada por el club de boxeo Knock Out Salamanca. La misma contó con un total de nueve combates.

Entre las peleas se encontraban siete luchas élite masculina, una pelea élite femenina y otra en categoría joven entre púgiles salmantinos contra púgiles de Burgos, León y Madrid.