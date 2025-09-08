Ester Rodríguez y David Pérez se coronan en el Triatlón de Villamuriel

Ester Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina) y David Pérez Arija (Deporama Triatlón Soriano) han vuelto a demostrar su dominio en suelo palentino, logrando la victoria en el Triatlón de Villamuriel, celebrado en modalidad sprint. Esta victoria llega apenas quince días después de imponerse en el Triatlón de Lantadilla, consolidando su excelente final de temporada.

La prueba, que ha cerrado la temporada regional de triatlones y el Circuito de Triatlón Diputación de Palencia, reunió a más de un centenar de deportistas junto al Canal de Castilla. Los atletas se enfrentaron a 750 metros de natación a favor de la corriente, seguidos de 21 kilómetros de ciclismo en un recorrido llano, y finalizaron con 5.000 metros de carrera a pie por las calles de la localidad.

En la categoría femenina, el podio fue un completo éxito para la Escuela de Triatlón Salmantina, que copó los tres primeros puestos. La carrera se definió en el segmento de carrera a pie, donde Ester Rodríguez impuso un ritmo imparable, distanciándose de sus compañeras para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 01:10:49. Le siguieron Sara Rodríguez (01:13:20) y Celia González (01:14:15), quienes completaron el triplete salmantino. La triatleta local Paula Rodríguez, a pesar de su gran esfuerzo en la carrera, no logró alcanzar al trío.

La competición masculina fue muy disputada. David Pérez Arija demostró su ambición desde el inicio, saliendo del agua en primera posición. Aunque fue alcanzado en el ciclismo por Ignacio Regalado (CD Fisioterapia Roberto Ramos), Pérez no se rindió. Fue en la tercera vuelta del tramo a pie cuando incrementó su ritmo, logrando la ventaja necesaria para ganar con un tiempo de 01:00:10, superando a Regalado (01:00:30) y a Alberto Bravo (Escuela de Triatlón Salmantina), quien quedó en tercer lugar.

Además de los éxitos individuales, la Escuela de Triatlón Salmantina se alzó con el triunfo por equipos tanto en la categoría femenina como en la masculina, cerrando una jornada perfecta en Villamuriel.