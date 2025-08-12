Un ex de la UDS, en el cuerpo técnico del Real Madrid femenino

El Real Madrid femenino ya está trabajando a las órdenes de Pau Quesada. Y en el cuerpo técnico se encuentra un viejo conocido de los seguidores de la extinta Unión Deportiva Salamanca.

Pablo de Lucas jugó durante dos temporadas en el malogrado equipo charro. En la última campaña anotó seis tantos y fue el capitán del equipo. Con el ‘10’ a la espalda, el asturiano fue el baluarte de los charros desde la medular en el último año de la historia del club.

Ahora, a sus 38 años, De Lucas forma parte del cuerpo técnico de Pau Quesada. De hecho, el alicantino figura como entrenador asistente en el staff técnico del Real Madrid.