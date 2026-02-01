Exhibición de Dieye en la victoria del Atlético Carbajosa

Un descomunal Dieye lideró la victoria del Atlético Carbajosa ante Blendio en el grupo AA. 33 puntos y 13 rebotes para lograr un 38 de valoración y que el Atlético Carbajosa derrotase por 81-71 a su rival. Dinis (12 puntos), Massaley Jr (12 puntos) y Madinabeitia (10 puntos) también alcanzaron los dobles dígitos en el conjunto salmantino.

Para esta tarde queda el partido del Perfumerías Avenida. En el grupo AB, el equipo salmantino visita la pista del Santo Domingo Betanzos. El duelo dará inicio a las 17 horas. Perfumerías Avenida quiere cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas y volver a mirar arriba.