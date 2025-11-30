Una exhibición de Iyana Martín guía a la victoria a Perfumerías Avenida

Importantísima victoria de Perfumerías Avenida en la pista de Jairis por 65-70. No solo por el triunfo en sí, sino por las sensaciones de madurez del equipo en la pista. Iyana Martín, con 20 puntos, fue la mejor del encuentro

El quinteto charro estuvo formado por Iyana, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave. El choque comenzó con susto de Iyana a los quince segundos. La asturiana recibió un golpe en el estómago y cayó al suelo. Soriano entró por la ‘10’ perfumera y fue la primera jugadora de Avenida en anotar.

Vonleh dominaba la zona en los primeros compases y encestaba cinco de los primeros siete puntos de Jairis (7-5). Ahí reaccionaron Djaldi-Tabdi y Cave. La francesa estuvo muy atenta en defensa para robar un par de balones y la americana conseguía cuatro puntos consecutivos. En los minutos finales de cuarto, los triples de Iyana y Meyers colocaban a un punto a las salmantinas (19-18).

El arranque de segundo cuarto fue de Jairis. O, mejor dicho, de Ángela Mataix. La base local anotó cuatro puntos y motivó el tiempo muerto de Anna Montañana con dos minutos disputados (23-18).

El parón le vino bien a Avenida, que se ordenó en el campo y utilizó a Zellous para empatar el partido con cinco puntos seguidos (23-23). Ahora, el que pedía tiempo muerto era Bernat Canut.

La que tomó los mandos del partido en los minutos previos al descanso fue Iyana Martín. La base perfumera anotó siete puntos para dar una renta de cuatro puntos a las salmantinas al paso por los vestuarios (30-34).

El tercer cuarto siguió tremendamente igualado. Pero, a falta de tres minutos, Soriano encestaba un triple lejano cuando se acababa la posesión, robaba el siguiente balón y Spreafico, desde la esquina, convertía de tres para poner el 40-49. Bernat Canut se giró a la mesa y paraba el arreón charro con un tiempo muerto. El intercambio final de canasta dejó un 47-54 para las charras con diez minutos por jugarse.

Perfumerías Avenida tuvo varias opciones de romper el duelo, pero no lo hizo. Y le tocó sufrir. Dos tiros libres de la local Lou igualaban el partido (61-61). Ahí cogió las riendas del mismo Iyana Martín: un triple, una asistencia a Djaldi-Tabdi, dos tiros libres… así hasta el bocinazo final para encabezar con veinte puntos el triunfo perfumero.