Éxito de asistencia y deportividad en el torneo Vicente Zarza
El Club Grandmontagne de Burgos fue el ganador, seguido por el Club Doryoku salmantino
El Torneo de Judo Vicente Zarza se disputó durante este domingo. En una jornada con lleno absoluto, judokas llegados desde varios puntos de España participaron en la competición.
A las nueve de la mañana se dio el pistoletazo de salida con tres zonas de combate simultáneas, dieciséis árbitros y dos comisionados que se encargaron de dirigir los combates y también con 36 entrenadores que acompañaron a sus deportistas.
Al término del torneo, alrededor de las dos de la tarde, la satisfacción era máxima puesto que se había batido el récord de asistencia y deportividad.
En la puntuación final por clubes, el Club Grandmontagne de Burgos fue el ganador, seguido por el Club Doryoku salmantino.
