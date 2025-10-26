Expulsado un aficionado en Las Pistas por llamar "baboso" a un miembro de la seguridad privada

El suceso tuvo lugar cuarenta minutos antes de iniciarse el Salamanca CF UDS - Gimnástica Segoviana

La Seguridad privada expulsa a un aficionado en Las Pistas | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

No había comenzado el duelo entre el Salamanca CF UDS y la Gimnástica Segoviana en Las Pistas del estadio Helmántico y la seguridad privada tuvo que expulsar a una persona dentro del recinto.

"Te ha llamado baboso", le decía una de las personas de la seguridad privada a un compañero. Por ello, el miembro de seguridad expulsó a un aficionado de la grada de Las Pistas.

