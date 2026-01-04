El Guijuelo se coloca colíder y Galván marca un golazo para la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta cayó por 2-1 en La Nueva Balastera ante el Palencia CF. El desarrollo del partido tuvo un nombre propio: Martín Galván. El mexicano abrió el marcador con un golazo estratosférico desde su propio campo que cayó como un misil sobre la escuadra de la meta local. Sin embargo, en la segunda mitad el Palencia CF remontó del 0-1 al 2-1 y el propio Martín Galván era expulsado en el minuto 65.

El Guijuelo cerró la jornada para ponerse colíder en la clasificación. Los chacineros vencieron por 3-0 al Numancia B en el Municipal Luis Ramos y aprovecharon el pinchazo del Atlético Tordesillas para igualarles en lo alto de la clasificación.

Juan Carlos hizo el 1-0 a los diez minutos de juego de cabeza, pero no fue hasta la segunda parte cuando mató el choque el equipo de Dani Romo con los goles de Alberto Martín y Álex García.