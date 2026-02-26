Fallece Miguel Sánchez, “eterno delegado” de la UD Santa Marta

El fútbol salmantino está de luto tras conocerse el fallecimiento de Miguel Sánchez, “eterno delegado, socio histórico y devoto de Santa Marta y del fútbol de nuestro municipio desde sus inicios”, como ha expuesto en un comunicado la Unión Deportiva Santa Marta.

Miguel fue una persona muy querida en el conjunto santamartino, además de destacar por su “compromiso, generosidad y amor por su pueblo y por estos colores”, dedicando gran parte de su vida al club ejerciendo diferentes cargos desde los comienzos del mismo.

Además, la UD Santa Marta no ha querido olvidarse de su eterno esfuerzo además de su forma de realizarlo, desde “la humildad, entrega y una ilusión intacta”. DEP.