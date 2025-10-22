A falta de oficialidad, el partido entre Unionistas y Atlético de Madrid de División de Honor se jugará en el estadio Reina Sofía

Unionistas de Salamanca recibirá al Atlético de Madrid en la categoría de División de Honor juvenil el fin de semana del 8-9 de noviembre. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS, el duelo se disputará en el estadio Reina Sofía.

El club charro pidió la autorización al Ayuntamiento de Salamanca para llevar el duelo al estadio desde el anexo y desde el Consistorio se han mostrado muy receptivos para ello. Por lo tanto, tan solo falta la oficialidad entre ambas partes.

Las medidas de seguridad del anexo del Reina Sofía son mínimas para albergar un partido de tal calado y se esperan alrededor de dos mil aficionados en las gradas para recibir al equipo colchonero.