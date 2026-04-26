La falta de puntería deja a Unionistas B al borde del descenso a Regional de Aficionados

La falta de puntería condena a Unionistas B ante el Villaralbo. Los zamoranos se llevaron la victoria por 0-1 de Las Pistas con la inoperancia ofensiva del equipo charro.

En la primera mitad, Luis Alomar y Cañedo gozaron de claras ocasiones, pero los zamoranos se adelantaron en un saque de esquina. Tras el descanso, fue Luis Alomar el que falló una clamorosa ocasión en boca de gol y, en el tramo final, el portero y Lolo salvaron el 1-1 de Óscar Lorenzo en dos ocasiones seguidas.

Esta tarde se disputan los otros dos partidos con representante charro en Tercera RFEF. A las cinco de la tarde, el Guijuelo recibe al Palencia Cristo Atlético en el Municipal Luis Ramos; y una hora después, el Santa Marta está obligado a ganar al Becerril a domicilio para dejar prácticamente sentenciado su puesto en el playoff.